10. Третьеклассники участвовали в сборе макулатуры. Ученики 3 «А» класса принесли 78 кг макулатуры. Ученики 3 «Б» класса собрали на 11 кг меньше, чем ученики из 3 «А», а ученики 3 «В» класса принесли на 20 кг больше макулатуры,...

Математика

10. Третьеклассники участвовали в сборе макулатуры. Ученики 3 «А» класса принесли 78 кг макулатуры. Ученики 3 «Б» класса собрали на 11 кг меньше, чем ученики из 3 «А», а ученики 3 «В» класса принесли на 20 кг больше макулатуры, чем ученики из 3 «Б». Сколько всего килограммов макулатуры собрали третьеклассники?

Автор: Гость