10. Третьеклассники участвовали в сборе макулатуры. Ученики 3 «А» класса принесли 78 кг макулатуры. Ученики 3 «Б» класса собрали на 11 кг меньше, чем ученики из 3 «А», а ученики 3 «В» класса принесли на 20 кг больше макулатуры,...
Математика
10. Третьеклассники участвовали в сборе макулатуры. Ученики 3 «А» класса принесли 78 кг макулатуры. Ученики 3 «Б» класса собрали на 11 кг меньше, чем ученики из 3 «А», а ученики 3 «В» класса принесли на 20 кг больше макулатуры, чем ученики из 3 «Б». Сколько всего килограммов макулатуры собрали третьеклассники?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
78-11 = 67 кг - собрали ученики 3 Б кл 67 + 20 = 87 кг " 3 В кл 78 + 67 + 87 = 232 кг собрали всего
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