10. Третьеклассники участвовали в сборе макулатуры. Ученики 3 «А» класса принесли 78 кг макулатуры. Ученики 3 «Б» класса собрали на 11 кг меньше, чем ученики из 3 «А», а ученики 3 «В» класса принесли на 20 кг больше макулатуры,...

Математика
10. Третьеклассники участвовали в сборе макулатуры. Ученики 3 «А» класса принесли 78 кг макулатуры. Ученики 3 «Б» класса собрали на 11 кг меньше, чем ученики из 3 «А», а ученики 3 «В» класса принесли на 20 кг больше макулатуры, чем ученики из 3 «Б». Сколько всего килограммов макулатуры собрали третьеклассники?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
78-11  = 67  кг - собрали ученики 3 Б кл 67 + 20  = 87 кг              "                3 В кл 78 + 67 + 87 =  232 кг собрали  всего
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