Назовите классы позвоночных, которые имеют наиболее совершенную(ые) дыхательную ??истему. Ответ обоснуйте

Биология
Назовите классы позвоночных, которые имеют наиболее совершенную(ые) дыхательную ??истему. Ответ обоснуйте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пресмыкающиеся — первые позвоночные животные, полностью перешедшие к обитанию на суше и утратившие связь с водой. В связи с этим у представителей класса выработался целый комплекс приспособлений. У пресмыкающихся более совершенная дыхательная система.
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