Назовите классы позвоночных, которые имеют наиболее совершенную(ые) дыхательную ??истему. Ответ обоснуйте
Биология
Назовите классы позвоночных, которые имеют наиболее совершенную(ые) дыхательную ??истему. Ответ обоснуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пресмыкающиеся — первые позвоночные животные, полностью перешедшие к обитанию на суше и утратившие связь с водой. В связи с этим у представителей класса выработался целый комплекс приспособлений. У пресмыкающихся более совершенная дыхательная система.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Химия
При нагревании этанола с уксусной кислотой массой 3,6 г получили этилацетат массой 4,5 г. Определитель выход (%) органического продукта реакции
Математика
Математика