При нагревании этанола с уксусной кислотой массой 3,6 г получили этилацетат массой 4,5 г. Определитель выход (%) органического продукта реакции

Химия

При нагревании этанола с уксусной кислотой массой 3,6 г получили этилацетат массой 4,5 г. Определитель выход (%) органического продукта реакции

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