При нагревании этанола с уксусной кислотой массой 3,6 г получили этилацетат массой 4,5 г. Определитель выход (%) органического продукта реакции
Химия
При нагревании этанола с уксусной кислотой массой 3,6 г получили этилацетат массой 4,5 г. Определитель выход (%) органического продукта реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.6g xg C2H5OH+CH3COOH=CH3COOC2H5+H2O 60g 88g x=3.6·88/60=5.28g (теоретический выход) wprakt(CH3COOC2H5)=4.5/5.28·100%=85.23%
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