Выполни кратное сравнение периметра равностороннего треугольника с длиной стороны 4581 сантиметров периметр шестиугольника каждая из сторон которого имеет длину 4581 см.

Математика

Выполни кратное сравнение периметра равностороннего треугольника с длиной стороны 4581 сантиметров периметр шестиугольника каждая из сторон которого имеет длину 4581 см.

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