Выполни кратное сравнение периметра равностороннего треугольника с длиной стороны 4581 сантиметров периметр шестиугольника каждая из сторон которого имеет длину 4581 см.
Математика
Выполни кратное сравнение периметра равностороннего треугольника с длиной стороны 4581 сантиметров периметр шестиугольника каждая из сторон которого имеет длину 4581 см.
Ответ(ы):
Гость:
Р треугольника=3*4581 Р шестиугол.=6*4581 Ршестиуг в 2 раза больше
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