Выполни морфологический разбор слова промолвила. плизз

Русский язык
Выполни морфологический разбор слова промолвила. плизз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма: ПРОМОЛВИТЬ Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: действительный залог, единственное число, женский род, прошедшее время, совершенный вид
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