Составь рассказ о ежика. используя слова пенек, норка, живет, зверек, гнездышко, те??лое, березка, клен, осень, несет, желтые, придет, уснет

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Составь рассказ о ежика. используя слова пенек, норка, живет, зверек, гнездышко, те??лое, березка, клен, осень, несет, желтые, придет, уснет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ёжик  замечательный зверёк. Он живёт в норке, под пеньком. Рядом с его пеньком стоят замечательные деревья. Клен и берёзка. На берёзке лежит теплое гнёздышко. В нем живут маленькие птенчики. Мама- птица несет им еду. Скоро ежик уснет. А потом наступит осень. На деревьях листики станут жёлтые!  Надеюсь помогла, понравилось? Поставь пожалуйста как лучшее. 
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