Запятые! он надышал холодом на окна в доме и они запотели.
Русский язык
Запятые! он надышал холодом на окна в доме и они запотели.
Ответ(ы):
Гость:
Он надышал на окна в доме, и они запотели.
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