Какие формы изменения частей речи ты знаешь ?Дополни информацию в табличках Склонение Изменение по числам и ....... Спряжение Изменение по числам и ........ Ответы:Имя прил. Мест. гл.н.вр. гл.б.вр. гл.пр.вр.
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Какие формы изменения частей речи ты знаешь ?Дополни информацию в табличках Склонение Изменение по числам и ....... Спряжение Изменение по числам и ........ Ответы:Имя прил. Мест. гл.н.вр. гл.б.вр. гл.пр.вр.
Ответ(ы):
Гость:
Спряжение - это изменение по числам и глаголов. Спряжение - это изменение по числам и падежам (окончанием) существительных.
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