Помогите правильно написать условие 3 задачи

Математика
Помогите правильно написать условие 3 задачи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Глубоких - 6 тарелок Мелких- 8 тарелок А потом ставишь стрелочку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выпишите словообразовательные пары,в которых производное и производящее слова я??ляются разными частями речи.О каких возможностях суффиксов говорят...
Ответить
Русский язык
Какие формы изменения частей речи ты знаешь ?Дополни информацию в табличках Склонение Изменение по числам и ....... Спряжение Изменение по числ...
Ответить
Математика
Выполни действие ... СКОБКИ БОЛЬШИЕ Я НЕМОГУ ПИСАТЬ БОЛЬШИЕ БУДУ МАЛЕНЬКИЕ НО ОНИ БОЛЬШИЕ 1 5/17 * (7 - 2 4/11)=???
Ответить
Математика
Что больше 25 м или 78 дм
Ответить
Другие предметы
Если необходимо перейти замёрзший водоём то какие правила следует соблюдать?
Ответить