Помогите правильно написать условие 3 задачи
Математика
Помогите правильно написать условие 3 задачи
Ответ(ы):
Гость:
Глубоких - 6 тарелок Мелких- 8 тарелок А потом ставишь стрелочку
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