Правильно ди слова разделены на слоги ско-ль-ко пла-не-те пу-сть вскачет э-то-й

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Правильно ди слова разделены на слоги ско-ль-ко пла-не-те пу-сть вскачет э-то-й

Автор: Гость