Правильно ди слова разделены на слоги ско-ль-ко пла-не-те пу-сть вскачет э-то-й
Русский язык
Правильно ди слова разделены на слоги ско-ль-ко пла-не-те пу-сть вскачет э-то-й
Ответ(ы):
Гость:
Нет Сколь-ко Пла-не-те Пусть Вска-чет Э-той
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