Выполни разностное и кратное сравнение площадей 2кв.м и 2 кв.мм
Математика
Выполни разностное и кратное сравнение площадей 2кв.м и 2 кв.мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кв м=2000000кв мм 2000000-2 =1999998кв мм 2000000:2=1000000
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