В магазине за три дня продали 1 т сахара в первый день продали 300 кг во второй день в 2 раза больше чем в первый сколькл сахара продали в третий день

Математика

В магазине за три дня продали 1 т сахара в первый день продали 300 кг во второй день в 2 раза больше чем в первый сколькл сахара продали в третий день

Автор: Гость