В сосуде с водой находятся три бруска. Бруски сделаны из разных материалов, но име??т одинаковые размеры. На какой действует наименьшая выталкивающая сила
Физика
В сосуде с водой находятся три бруска. Бруски сделаны из разных материалов, но име??т одинаковые размеры. На какой действует наименьшая выталкивающая сила
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выталкивающая сила равна Fa = p g V p - плотность газа/жидкости, в которую помещено тело. у нас это вода, и это - постоянная величина в данном случае для всех трех брусков V - объем погруженной части погружение зависит от величины силы тяжести Fтяж = mg, т.е. чем больше масса - тем больше погружение масса равна m = p V объем по условию у всех брусков одинаков так как бруски сделаны из разных материалов, то и плотность у них - разная заключаем вывод: наименьшая выталкивающая сила действует на брусок с наименьшей плотностью
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