Приведите примеры словосочетания существительных с прилагательными и в прямом и переносном значении
Русский язык
Приведите примеры словосочетания существительных с прилагательными и в прямом и переносном значении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотые руки - золотая монета, горячая голова - горячий суп
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Расстояние между пунктами А и В равно 60 км. Из пункта А в пункт А выехал велосипеди??т.Первые 4 часа он ехал со скоростью v км/ч.Выразите зависимо...
Русский язык
Обществознание