Приведите примеры словосочетания существительных с прилагательными и в прямом и переносном значении

Русский язык
Приведите примеры словосочетания существительных с прилагательными и в прямом и переносном значении
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Гость:
Золотые руки - золотая монета, горячая голова - горячий суп
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