Образ жизни у разных городов
Обществознание
Образ жизни у разных городов
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Гость:
Например, в Лондоне не стреляют из пистолета всякие кавказцы(т.е. для них шотландцы), а в Москве могут это сделать)
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