Выразить в градусный мере п/12
Математика
Выразить в градусный мере п/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Π/12= 15°.....................
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