Контрольные вопросы на тему безличные глаголы переходные и непереходные глаголы
Русский язык
Контрольные вопросы на тему безличные глаголы переходные и непереходные глаголы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переходный глагол имеет на конце частицу -сь, -ся непереходный вообще ее не имеет )))
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