Как найти центростремительное ускорение, зная линейную и угловую скорости

Физика
Как найти центростремительное ускорение, зная линейную и угловую скорости
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Центростремительное ускорение равно: a = V^2 / R выразим линейную скорость через связь угловой и линейной скоростей: V = W R. перепишем в виде: a = (W R)^2 / R = W^2 R неизвестен радиус. выразим его из той же связи лин. и угл. скоростей: R = V / W перепишем в виде: a = W^2 * V / W значит, a = W * V.
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