Расстояние между пунктами А и В равно 60 км. Из пункта А в пункт А выехал велосипеди??т.Первые 4 часа он ехал со скоростью v км/ч.Выразите зависимость оставшегося пути S от v. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Алгебра

Расстояние между пунктами А и В равно 60 км. Из пункта А в пункт А выехал велосипеди??т.Первые 4 часа он ехал со скоростью v км/ч.Выразите зависимость оставшегося пути S от v. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость