Расстояние между пунктами А и В равно 60 км. Из пункта А в пункт А выехал велосипеди??т.Первые 4 часа он ехал со скоростью v км/ч.Выразите зависимость оставшегося пути S от v. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Алгебра
Расстояние между пунктами А и В равно 60 км. Из пункта А в пункт А выехал велосипеди??т.Первые 4 часа он ехал со скоростью v км/ч.Выразите зависимость оставшегося пути S от v. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависимость: S = 60-4V
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