Разделить текст на предложения первого сентября дети снова пришли в школу привет??иво их встретили их учителя прозвенел звонок школьники весело вошли в класс

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Разделить текст на предложения первого сентября дети снова пришли в школу привет??иво их встретили их учителя прозвенел звонок школьники весело вошли в класс

Автор: Гость