Разделить текст на предложения первого сентября дети снова пришли в школу привет??иво их встретили их учителя прозвенел звонок школьники весело вошли в класс
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Разделить текст на предложения первого сентября дети снова пришли в школу привет??иво их встретили их учителя прозвенел звонок школьники весело вошли в класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первого сентября дети снова пришли в школу. приветливо их встретили их учителя. прозвенел звонок. школьники весело вошли в класс.
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