Помогите срочно с 3. заранее спасибо.
Русский язык
Помогите срочно с 3. заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ландыш (какой?) пахучий,душистый,белый,весенний,серебристый. Берёза (какая?) белоствольная,высокая,тонкая,русская. Яблоко (какое?) зелёное,красное,сладкое,сочное,спелое,кислое. Речка (какая?) быстрая,глубокая,горная,прозрачная,чистая,мелкая.
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