Помогите срочно с 3. заранее спасибо.

Гость: Гость:

Ландыш (какой?) пахучий,душистый,белый,весенний,серебристый. Берёза (какая?) белоствольная,высокая,тонкая,русская. Яблоко (какое?) зелёное,красное,сладкое,сочное,спелое,кислое. Речка (какая?) быстрая,глубокая,горная,прозрачная,чистая,мелкая.