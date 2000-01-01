Выполни вычитание, выразив предварительно каждое уменьшаемое в граммах. 4кг-2000г= 3кг-1000г= 8кг-5000г= 1кг-1000г= 9кг-9000г= 10кг-1000г=
Математика
Выполни вычитание, выразив предварительно каждое уменьшаемое в граммах. 4кг-2000г= 3кг-1000г= 8кг-5000г= 1кг-1000г= 9кг-9000г= 10кг-1000г=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4000г - 2000г = 2000г 3000г - 1000г = 2000г 8000г - 5000г = 3000г 1000г - 1000г = 0г 9000г - 9000г = 0г 10000г - 1000г = 9000г
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