Пушистый снежок укрыл землю на ковре спал пушистый котенок

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Пушистый снежок укрыл землю на ковре спал пушистый котенок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что сделать? !если синтаксический,то пушистый волнистой линией ,снежок одной, укрыл двумя,землю пунктиром,на ковре пунктиром, спал двумя, пушистый волнистой, котенок одной
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