Опишите контекст внедрения нового курса?

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Заинтересованные стороны это заказчик или потребитель, которые получает наш продукт или услуги, и на которого продукт или услуга могут оказать влияние, или это стороны, которые заинтересованы в нашей организации или являются собственниками предприятия. Заинтересованные стороны перечисляются в реестре заинтересованных стороны с указанием причины включения. В этот реестр заносятся как внутренние, так и внешние стороны.Определение заинтересованной стороны не обязательно влечёт за собой включение этой стороны в область функционирования системы менеджмента качества. Например, профсоюз может быть определён как заинтересованная сторона, но это не означает, что политики и документы системы менеджмента качества должны быть разработаны для организации работы профсоюза.Для каждой заинтересованной стороны, организация должна определить Причину включения / предмет договора / предмет сотрудничеств / предмет интереса и зарегистрировать в реестр Заинтересованных сторон. Этот предмет интереса может отражать прямой интерес включаемой стороны (например, потребители озабочены качеством продукта, которые они покупают) или непрямой интерес. Указываемые предметы интересов могут влиять на заинтересованную сторону, или могут исходить от этой заинтересованной стороны и влиять на деятельность организации.