3 предложения об осени выдели части речи любое предложение
Русский язык
3 предложения об осени выдели части речи любое предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила-(глагол) осень-(сущ.), идут-(глагол) дожди-(сущ.), надо-(наречие) готовится-(глагол) к-(предлог) зиме-(сущ.). Осенью листья желтеют и опадают. Осень дождливое время года.
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