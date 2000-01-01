Но многие владельцы книг стремились к тому,чтобы в композиций и сюжете экслибриса отразились их профессий и увлечения. синтаксический разбор предложения,члены предложения.

Русский язык
Но многие владельцы книг стремились к тому,чтобы в композиций и сюжете экслибриса отразились их профессий и увлечения. синтаксический разбор предложения,члены предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владельцы стремились,профессии и увлечения отразились-члены предложения. (повеств.,распр.,невоскл.,сложное,союзное,ССП,соч.связь)
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