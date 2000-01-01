Но многие владельцы книг стремились к тому,чтобы в композиций и сюжете экслибриса отразились их профессий и увлечения. синтаксический разбор предложения,члены предложения.

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Но многие владельцы книг стремились к тому,чтобы в композиций и сюжете экслибриса отразились их профессий и увлечения. синтаксический разбор предложения,члены предложения.

Автор: Гость