Укажите предмет, в названии которого надо проверять безударную гласную: ночь, пче??а, морковь, гриб, волк, часы, огурец, цветок
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Укажите предмет, в названии которого надо проверять безударную гласную: ночь, пче??а, морковь, гриб, волк, часы, огурец, цветок
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Гость:
Пчела,морковь,часы,огурец,цветок
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