Почему византийское существовало на тысячу лет дольше чем Западная Римская империя
История
Почему византийское существовало на тысячу лет дольше чем Западная Римская империя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что западную империю завоевали
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какое количество теплоты потребуется для превращения в воду льда массой 2 кг взят??го при 0 градусов цельсия
Қазақ тiлi
Бағалы, құнды, қымбат, семіру, жуандау, толу, майлану, тойыну, қоңдану, халық, жұрт, көпшілік сөздерінебасқа сөздермен тіркестеріп ,олардың қанша с...
Физика
Термос емкостью 3 литра наполнили кипятком.через некоторое время температура пон??зилась до 70С.Какое количество теплоты вышло из термоса?Удельная ...