Почему византийское существовало на тысячу лет дольше чем Западная Римская империя

История
Почему византийское существовало на тысячу лет дольше чем Западная Римская империя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что западную империю завоевали
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