Уравнение имеет вид х=200-40t. Чему равна начальная координата тела? Чему равна проек??ия скорости? Найти координату через 3 секунды от начала движения? В какой момент времени координата будет равна 120м?
Физика
Уравнение имеет вид х=200-40t. Чему равна начальная координата тела? Чему равна проек??ия скорости? Найти координату через 3 секунды от начала движения? В какой момент времени координата будет равна 120м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200метров -40метровсекунду 80метров 2секунды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На трёх полках 44 книги расположили так,стона верхней полке книг вдвое больше ,чем ??а нижней , а на средней полке книг в 4 раза больше,чем на верх...
Русский язык
Укажите предмет, в названии которого надо проверять безударную гласную: ночь, пче??а, морковь, гриб, волк, часы, огурец, цветок
Физика
Какое количество теплоты потребуется для превращения в воду льда массой 2 кг взят??го при 0 градусов цельсия