Уравнение имеет вид х=200-40t. Чему равна начальная координата тела? Чему равна проек??ия скорости? Найти координату через 3 секунды от начала движения? В какой момент времени координата будет равна 120м?

Физика

Уравнение имеет вид х=200-40t. Чему равна начальная координата тела? Чему равна проек??ия скорости? Найти координату через 3 секунды от начала движения? В какой момент времени координата будет равна 120м?

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