Помогите решить эти задачи(а,б,в,г,д)
Математика
Помогите решить эти задачи(а,б,в,г,д)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1) 7x3=21(р) Ответ:21 роза была в корзине.
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