Что такое краткая историческая справка
Технология
Что такое краткая историческая справка
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Историческая справка должна в обязательном порядке содержать сведения по истории организации, краткую характеристику состава и содержания документов и научно-справочного аппарата к ним. В конце исторической справки дается обобщенная оценка состояния документального фонда организации и степени его пригодности для практической работы.
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