Что такое краткая историческая справка

Гость: Гость:

Историческая справка должна в обязательном порядке содержать сведения по истории организации, краткую характеристику состава и содержания документов и научно-справочного аппарата к ним. В конце исторической справки дается обобщенная оценка состояния документального фонда организации и степени его пригодности для практической работы.