У Насти было 10.000 рублей. А у Саши 75.000. После Настя и Саша соединили сумму и потратили на Коробку с Стеклянной Вазой стоимостью 90.000 сколько им не хватало на вазу?. Помогите у меня уже голова болит(( Спасибо)
Алгебра
У Насти было 10.000 рублей. А у Саши 75.000. После Настя и Саша соединили сумму и потратили на Коробку с Стеклянной Вазой стоимостью 90.000 сколько им не хватало на вазу?. Помогите у меня уже голова болит(( Спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90.000-75.000-10.000=5.000
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