У Насти было 10.000 рублей. А у Саши 75.000. После Настя и Саша соединили сумму и потратили на Коробку с Стеклянной Вазой стоимостью 90.000 сколько им не хватало на вазу?. Помогите у меня уже голова болит(( Спасибо)

Алгебра

У Насти было 10.000 рублей. А у Саши 75.000. После Настя и Саша соединили сумму и потратили на Коробку с Стеклянной Вазой стоимостью 90.000 сколько им не хватало на вазу?. Помогите у меня уже голова болит(( Спасибо)

Автор: Гость