Переведите на англ.яз:я думаю друг это тот, с кем ты проводишь много время вместе .
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Переведите на англ.яз:я думаю друг это тот, с кем ты проводишь много время вместе .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I think a friend is person with whom you spend a lot of time together.
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