Выполни звуко буувенный анализ слова салют вюга ёжик сухарь книжка пузырьки аист кот пенал сильная ребята буквары тетрадь

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Выполни звуко буувенный анализ слова салют вюга ёжик сухарь книжка пузырьки аист кот пенал сильная ребята буквары тетрадь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[салут]                      [в'йуга][йож'ык][сухар'][книшка][пузыр'ки][аист][кот][пинал][сил'найа] [рибата][буквари] или в единственном числе [буквар'][титрат']

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