Выполните действие (1:12+1:6):( 3:8-1:4) ;( 1-4:9):(1:3-1:4). (7:9-2:3):(1:3+2:15) ..
Математика
Выполните действие (1:12+1:6):( 3:8-1:4) ;( 1-4:9):(1:3-1:4). (7:9-2:3):(1:3+2:15) ..
Ответ(ы):
Гость:
(1/12 + 1/6) :(3/8-1/4) = (3/12):1/8 = 4 : 18 = 4 * 8 = 32 ( 1-4:9):(1:3-1:4) = 5/9 : 1/12 = 5/9 * 12 = 20/3 = 6* 1/3 (7:9-2:3):(1:3+2:15) = 1/9 : 7/15 = 1/9 *15/7 = 5/21
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