Выполните действие как показано на фотографии
Алгебра
Выполните действие как показано на фотографии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В x²+4x-77=0 x1+x2=-4 U x1*x2=-77⇒x1=-11 U x2=7 x²+13x+22=0 x1+x2=-13 U x1*x2=22⇒x1=-11 U x2=-2 (x-7)(x+11)/4(x+1)*2(x+1)/(x+11)(x+2)=(x-7)/2(x+2) г x²-6x-72=0 x1+x2=6 U x1*x2=-72⇒x1=-6 U x2=12 x²+3x-18=0 x1+x2=-3 U x1*x2=-18⇒x1=-6 U x2=3 x/(x-12)(x+6)+3/(x+6)(x-3)=(x²-3x+3x-36)/(x+6)(x-12)(x-3)= =(x-6)(x+6)/(x-12)(x+6)(x-3)=(x-6)/(x-12)(x-3)
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