Выполните действия 0,8*2,5 + 3,5*0,18 - 0,08
Математика
Выполните действия 0,8*2,5 + 3,5*0,18 - 0,08
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0,8*2,5 + 3,5*0,18 - 0,08=2+0,63-0,08=2,55
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