Выполните действия. 2.2/5:0,4-3,7

Математика
Выполните действия. 2.2/5:0,4-3,7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2.2/5=0.44 2)0.44/0.4=1.1 3)1.1-3.7=-2.6
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