Выполните действия: а) ( 23,437 + 7,9 ) - ( 1,41 - 0,53 ) б) 50 - ( 4,123 + 5,68 + 31,7 ) в) 55,28 + 6,438 - ( 8,6 + 0,738 ) г) 100,6 - ( 47,84 + 26,3 ) - 9,208
Математика
Выполните действия: а) ( 23,437 + 7,9 ) - ( 1,41 - 0,53 ) б) 50 - ( 4,123 + 5,68 + 31,7 ) в) 55,28 + 6,438 - ( 8,6 + 0,738 ) г) 100,6 - ( 47,84 + 26,3 ) - 9,208
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 30,557 б) 8,470 в) 69,656 г) 17,252 как-то так)
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