Выполните действия помогите пожалуйста номер 258
Алгебра
Выполните действия помогите пожалуйста номер 258
Ответ(ы):
Гость:
1) 2x/3a^2b+3y/4ab^2=2x*4b+3y*3a/12a^2b^2=8bx+9ay/12a^2b^2=9ay+8bx/12a^2b^2 3)4/15x^2y+3/5xy-2/3xy^2=4y+3*3xy-2*5x/15x^2y^2=4y+9xy-10x/15x^2y^2 5)2b/a+1-5b/3(a+1)=2b*3-5b/3(a+1)=6b-5b/3(a+1)=b/3(a+1) 7) 7y/6(X-2)+4y/5(X-2)=7y*5+4y*6/30(X-2)=35y+24y/30(X-2)=59y/30(X-2)
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