Выполните действия (t-3)*(t+5) ; (4x-7)*(3x-8)
Алгебра
Выполните действия (t-3)*(t+5) ; (4x-7)*(3x-8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(t-3)(t+5)=t²+5t-3t-15= =t²+2t-15 (4x-7)(3x-8)=12x²-32x-21x+56=12x²-53x+56
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