Вроде изи, но учебник истории я не читал, перестрахуюсь, дам много баллов, чтобы то??но сделали. Прочитайте отрывок из труда историка Корнилова и Ответьте на вопросы и выполните задания Новый закон разрешал землевладельцам от...

История

Вроде изи, но учебник истории я не читал, перестрахуюсь, дам много баллов, чтобы то??но сделали. Прочитайте отрывок из труда историка Корнилова и Ответьте на вопросы и выполните задания Новый закон разрешал землевладельцам отпускать своих крепостных на волю в одиночку или целыми семьями но не иначе как с земляными неделями без которых отпуск воспрещается. условия договора которые заключали при этом между собой крестьяне и помещику устанавливались по взаимному соглашением обеих сторон : договор этот шёл на утверждение государя ,после чего приобретал значение крепостного акта. крестьяне освобожденные этим путем получали наименование свободных хлебопашцев , зимель которых казна не могла уже распоряжаться как распоряжалась землей казенных крестьян. В каком году был издан закон о котором идет речь в отрывке? В каких условиях помещик мог отпускать крестьян? Укажите не менее трех условий. Почему данный закон применялся редко? В чем состояло значение?

Автор: Гость