Я умоляю помогите даю45 балов
Беларуская мова
Я умоляю помогите даю45 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Артыкул, аб клятве, гвардзеец, бацвинне, дыяметр, дзиссциплина, дэлегат, каранцин, дыстанцыя, дэкабрыст, камандзир, ульциматум, тэрмас, у Литве, лицвин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Вставьте местоимение. 1.Tom and I cannot swim well. But ............. like to swim.2.Ann's duck is fat. ........... cannot run.3.Sam's frog is big....
Математика
Поселка вышли одновременно в противоположных направлениях два пешехода со скоро??тью 1 пешехода 5 километров в час скорость другого 4 километров ча...