Х:4=408+4; Х:60=100-20
Математика
Х:4=408+4; Х:60=100-20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. х:4=412 х=412×4 х=1648 2. х:60=80 х=80×60 х=4800
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