На катке парами катались 18 школьников В каждой из пяти пар были мальчик и девочк?? В остальных парах только девочки Сколько всего было девочек?????

Математика

На катке парами катались 18 школьников В каждой из пяти пар были мальчик и девочк?? В остальных парах только девочки Сколько всего было девочек?????

Автор: Гость