На катке парами катались 18 школьников В каждой из пяти пар были мальчик и девочк?? В остальных парах только девочки Сколько всего было девочек?????

Математика
На катке парами катались 18 школьников В каждой из пяти пар были мальчик и девочк?? В остальных парах только девочки Сколько всего было девочек?????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Или можно так кратко 18-5=13д.
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