Найдите число, если : 1) 1% : 2;5;12;24;30 2) 25% : 4;8;10;20;50 3) 50% : 2,5: 3,8; 7.6; 10.2
Математика
Найдите число, если : 1) 1% : 2;5;12;24;30 2) 25% : 4;8;10;20;50 3) 50% : 2,5: 3,8; 7.6; 10.2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все числа написаны по порядку.......
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