В меню столовой предложено на выбор 2 первых блюда 6 вторвх и 4 третьих блюда . сколько различныхтвариантов обеда состоящего из первого второго и третьего блюда можно составить

Математика
В меню столовой предложено на выбор 2 первых блюда 6 вторвх и 4 третьих блюда . сколько различныхтвариантов обеда состоящего из первого второго и третьего блюда можно составить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С каждым первым блюдом можно составить 5 вторых Значит из первых и вторых блюд можно составить  15 наборов К каждому из 15 наборов  можно добавить 4 набора  из трёх блюд Тогда  15*4=60.
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