В меню столовой предложено на выбор 2 первых блюда 6 вторвх и 4 третьих блюда . сколько различныхтвариантов обеда состоящего из первого второго и третьего блюда можно составить
Математика
В меню столовой предложено на выбор 2 первых блюда 6 вторвх и 4 третьих блюда . сколько различныхтвариантов обеда состоящего из первого второго и третьего блюда можно составить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С каждым первым блюдом можно составить 5 вторых Значит из первых и вторых блюд можно составить 15 наборов К каждому из 15 наборов можно добавить 4 набора из трёх блюд Тогда 15*4=60.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста этот текст перевести и прочитать на английском языке. Моя фамилия Веремеев.Меня зовут Александр.Мою маму зовут Татьяна.Моего па...
Английский язык
Биология
Установите последовательность расположений представленных царства Растения в п??оцессе эволюции. а)берёза, б) хламидомонада, в) мох сфагнум г) топо...