Помогите пожалуйста этот текст перевести и прочитать на английском языке. Моя фамилия Веремеев.Меня зовут Александр.Мою маму зовут Татьяна.Моего папу зовут Дмитрий.Мама готовит и убирает в доме. Папа играет в футбол.Я люблю сво...
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Помогите пожалуйста этот текст перевести и прочитать на английском языке. Моя фамилия Веремеев.Меня зовут Александр.Мою маму зовут Татьяна.Моего папу зовут Дмитрий.Мама готовит и убирает в доме. Папа играет в футбол.Я люблю свою семью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. My name Veremeev.My name is Alexander.My mom's name is Tatiana.My dad name is Dmitry.Mom cooks and cleans the house. Dad plays soccer.I love my family.
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