Помогите пожалуйста этот текст перевести и прочитать на английском языке. Моя фамилия Веремеев.Меня зовут Александр.Мою маму зовут Татьяна.Моего папу зовут Дмитрий.Мама готовит и убирает в доме. Папа играет в футбол.Я люблю сво...

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Помогите пожалуйста этот текст перевести и прочитать на английском языке. Моя фамилия Веремеев.Меня зовут Александр.Мою маму зовут Татьяна.Моего папу зовут Дмитрий.Мама готовит и убирает в доме. Папа играет в футбол.Я люблю свою семью.

Автор: Гость