Вспомни, какую клятву и где давали перед боем новогородские ратники. (4 Класс)

Окружающий мир
Вспомни, какую клятву и где давали перед боем новогородские ратники. (4 Класс)
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Автор: Гость
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Гость:
Рассия да точно вот
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