10 слив весят столько же,сколько весят 3 яблока и 1 груша,а6 слив и 1 яблоко-как 1 груша.Сколько слив надо забрать,чтобы их масса была равна массе 1 груши?/4 класс

Математика

10 слив весят столько же,сколько весят 3 яблока и 1 груша,а6 слив и 1 яблоко-как 1 груша.Сколько слив надо забрать,чтобы их масса была равна массе 1 груши?/4 класс

Автор: Гость